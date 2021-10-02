ContractPodAi筹资助推法务数字化

ContractPodAi将专注于加速其ContractPodAI Cloud增长计划：“一站式法务平台”（One Legal Platform），通过针对其技术需求的多应用解决方案为企业内部法律团队提供支持

伦敦2021年10月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 以人工智能驱动合同生命周期管理（CLM）牵头的获奖“一站式法务平台”（One Legal Platform）提供商ContractPodAi今天宣布，其由软银愿景基金二期（SoftBank Vision Fund 2）领投的C轮融资吸引了1.15亿美元的投资。此轮最新融资使ContractPodAi的估值比2019年的B轮融资时增长了5倍。作为交易的一部分，软银投资顾问公司公司（SoftBank Investment Advisers）Ayush Jain将加入ContractPodAi董事会。 此轮融资的收益将用于进一步加速ContractPodAi的平台能力并扩大其在国际市场上的影响力，利用软银的网络在亚太地区抓住新的机会。这轮融资也标志着软银愿景基金二期首次投资于法律技术，这是发展最快的SaaS类别之一。

几乎所有业务职能都依赖于法律介入或专业知识。尽管具有重要意义，但法务是最后一批采用数字化的的职能之一。法务是数字化转型的下一个前沿领域，ContractPodAi正是这一领域的“先锋”。

ContractPodAi的“一站式法务平台”

在ContractPodAi端对端CLM解决方案的优势基础上，ContractPodAi的无代码平台允许团队使用平台预先构建和可配置的应用（如索赔、RFP审核和IP资产组合管理）管理 任何法律场景、流程或文档。

此外，该平台还提供简单的引导格式和模板，可从零开始在几分钟内创建法律应用 — 这是一种快速、简便和直观的方法，可以针对内部团队的日常法律需求扩展高度定制的解决方案。在预先构建的应用和可配置应用中，该平台利用可每个用例的文件审查、认知搜索和高级分析等AI功能嵌入式工具包。预构建的应用包括根据每个模块的目标进行调整的定制AI数据模型。

ContractPodAi致力于帮助企业内部法律顾问完成从买卖合同到合规要求，再到公司治理的任何必要法律任务。ContractPodAi的多功能平台产品和无风险数字转型交付模型可将法律团队的技术投资效益最大化。此外，ContractPodAi还提供法务转型专家团队，可以根据任何公司的工作流程和手册设计实际应用。

软银投资顾问公司Ayush Jain表示：“尽管工作场所正在不可阻挡地实现数字化，但法律流程在很大程度上抵制了干扰。ContractPodAi的技术旨在使企业内部法律专业人员能够从根本上改善业务绩效，如推动更快的收入确认、提高合规性和优化运营工作流程。我们相信，该公司的模块化一站式平台方法远远超越了现有的合同生命周期管理，可以涵盖多个司法管辖区的大量法律用例。”

ContractPodAi联合创始人兼首席执行官Sarvarth Misra表示：“就我们的能力而言，我们现在只是小试牛刀。市场目前要求提供一个法务平台，一个支持企业内部法务团队的技术基础设施，正像CRM为销售团队或金融科技为财务团队所做的那样。在Insight Partners、Eagle Proprietary Investments和现行软银愿景基金二期的支持下，我们准备通过我们的‘一站式法务平台’方法为客户推动数字化转型，从而赢得市场。”

现有投资方Eagle Proprietary Investments（Eagle）也比他们之前在ContractPodAi的A轮和B轮融资中的投资增加了一倍。Eagle国际业务主管兼ContractPodAi董事会成员Deval Dvivedi表示：“自A轮融资以来，ContractPodAi经历了一段非凡的旅程，我们很高兴能继续支持其成长故事。”

今年，在此轮融资之前，ContractPodAi的季度销售连创纪录，包括为多个《财富》500强客户进行多项全球性、企业范围内的部署。ContractPodAi还将继续在客户保留率等关键绩效指标方面表现出优势，同时保持成本效率。ContractPodAi已赢得全球关注，包括最近在《2021年Gartner合同生命周期管理魔力象限报告》中被誉为“具有远见者”（Visionary）。该公司还荣获了2021年”国际商务大奖年度法律公司“、”爱迪生奖“和”人工智能突破奖“等奖项。

关于ContractPodAi Technologies（ContractPodAi®）：

作为端到端合同生命周期管理领域的领导者，ContractPodAi利用IBM Watson和微软Azure无与伦比的AI能力为世界各地的领先企业服务。目前，该平台强大、直观且易于使用的功能已扩展到处理整个端到端法务生命周期，适用于任何用例、任何文档类型、任何情境。

通过我们与IBM、Microsoft、DocuSign和Salesforce等互补性技术提供商的合作，ContractPodAi Cloud可增强您的业务就绪状态。ContractPodAi®总部位于伦敦，在旧金山、纽约、格拉斯哥、芝加哥、悉尼、孟买和多伦多设有全球办事处。有关更多信息，请访问ContractPodAi.com。在《2021年Gartner合同生命周期管理魔力象限报告》中，ContractPodAi获得了多个奖项，并被评为“具有远见者”。

如需了解有关ContractPodAi的更多信息，请访问：https://contractpodai.com

相关链接 :

http://www.contractpodai.com

ContractPodAi筹资助推法务数字化 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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