《伽利略项目》的关键视觉资料请见此处：https://swiy.io/project-galileo-TGS-2021

Jyamma Games展示了这款在意大利制作的魂系游戏的首批关键视觉资料和前导宣传片，以及与国际知名专业人士在游戏开发方面的合作。

宣传片的解说配音委托给了曾为罗素·克劳（Russell Crowe）做意大利语配音的演员兼导演卢卡·沃德（Luca Ward）；意大利视频游戏媒介领域的内容创作者、评论家和推广者Michele Poggi（又称”Sabaku no Maiku“），她被聘为魂系游戏领域的专家，作为《伽利略项目》玩家为公司提供外部反馈。

米兰2021年10月2日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为一款由Jyamma Games制作和开发、背景设在意大利的魂系游戏的转折点，通过展示首个前导宣传片、关键视觉资料和与专业人士的相关合作，《伽利略项目》（Project Galileo）向东京游戏展的观众亮出了底牌。宣传片由卢卡·沃德（Luca Ward）配音，Michele Poggi（又称”Sabaku no Maiku“）从游戏先驱者的角度提供了该游戏在情节设计方面的反馈。

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从主角的背景和造型开始，关键视觉资料和宣传片立即突显出该项目的强烈意大利风情。《伽利略项目》是一款面向PC和游戏主机的2A+游戏。它将以一个奇幻之地为背景，通过所有细微差别和特色来反映意大利半岛的风貌，但同时也希望玩家不会将其与任何历史时期联系起来。

事实上，该游戏的目的在于复制一个极其多样化的世界，富含文化方面的内容，即使来自遥远的过去，仍然让人觉得可信。经过七个月的研究和开发，这款游戏的动作和背景做到了尽可能惟妙惟肖。特别是，开发者们详细研究了来自15世纪意大利的一份出色的击剑手册《Flos Duellatorum 》的对战技巧，该手册至今仍在古典式击剑中使用。

使这一项目独树一帜的因素之一是具有强烈冲击力的音效。

从一开始，Jyamma Games创始人Giacomo Greco就将其开发委托给了一位国际天才：Jyamma Games音频总监、作曲家和音效设计师Aram Shahbazians，他拥有在多个3A级项目（Cyberpunk 2077、Redout和Song Of Horror）中进行独特音效设计的相关经验。

如需了解更多信息，请访问：https://project-galileo.com/

意大利魂系游戏《伽利略项目》亮相东京游戏展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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