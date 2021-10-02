周末酒店APP举报携程“二选一”后：携程回应是“误解” 周末酒店APP不认同携程声明度假酒店携程_手机网易网

周末酒店APP举报携程“二选一”后：携程回应是“误解” 周末酒店APP不认同携程声明 2021-10-02 21:59:20 经济观察报 经济观察网 记者 周应梅 10月2日， 携程 声明回应周末 酒店 APP举报其“二选一”为误解后，周末酒店APP在官方微信再发申明表示，不认同携程的声明回应。 周末酒店APP重申，今年3月以来合作酒店多次迫于携程压力下架在“周末酒店”上的合作产品，9月30日周末酒店向市场监管总局举报了携程。 周末酒店APP表示，一直以来酒店都会明确告知下架产品的理由，从今年３月到此次国庆，相关酒店要求周末酒店下架产品的理由均被告知是应携程的要求，并称掌握了大量事实和证据。周末酒店提到，自9月30日晚向市场监督局举报后，携程相关人员联系了周末酒店，“把封杀行为推到酒店自身运营行为，不仅没有就封杀行为致歉和回应我们诉求，还不断施压要求我们撤回举报。” 事情发酵源于10月1日，周末酒店APP在其官方微信“周末酒店资讯台”发布信息：举报携程旅行网实施“二选一”垄断行为。周末酒店APP文章中，还附上了其在国家市场监管总局主管的12315投诉平台举报携程的截图。 周末酒店APP…