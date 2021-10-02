游戏行业百花齐放，投融界与创业者共同探索无限可能 _凤凰网区域_凤凰网

九月，一款名为《哈利波特:魔法觉醒》的网络游戏上线，游戏内的人物设定、场景创作、以及复古绘本设计风格，无不彰显着魔法世界的奇幻以及魔法的奥妙，唤起了年轻人们对于哈利波特情怀，也又一次掀起了IP改编游戏的热潮。据投融界研究院统计，从9月7日到9月9日，各类与《哈利波特》相关的话题数不胜数，阅读量3天破25亿，热搜上榜共10个。 在当下游戏赛道成为行业监管重点关注对象的情况下，《哈利波特》取得的优秀成绩无疑是给网游行业打了一针定心剂。据《 2021 年1- 6 月中国游戏产业报告》资料显示，上半年国内游戏市场实际销售收入1504. 93 亿元，同比增长7.89%，用户规模为6. 67 亿，同比增长1.38%，由此可见，游戏赛道依旧是硬核赛道之一，并且也依旧受到资本的青睐，成为创业者的选择之一。 有位来自上海的创业者就选择了网游制作项目，计划打造出一款实时战斗游戏，开发例如魔兽争霸、星级争霸级别的地图编辑器，以快速编辑丰富而有极高可玩性的地图关卡。并且该项目自主研发出游戏引擎，在游戏画面上达到质的飞跃，同时降低对玩家的网络带宽、CPU、内存的要求，使游戏体验更加淋漓尽致。并且该项目服务端采用…