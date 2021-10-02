这样“国庆游”，旅游、涨知识两不误，紫牛新闻“线上国庆”传播量过千万

“国庆节哪里的庆祝氛围最浓厚？扬子晚报以及紫牛新闻app上的相关活动深深吸引了我。”10月1日，2日连续两天扬子晚报推出一系列的紫牛“线上国庆”报道，吸引了不少读者留言关注。来自武汉的林女士抵达南京旅游之后，关注到扬子晚报客户端以及报纸的报道后，发出由衷感慨，“到江苏旅游，不仅能在线下看到各种特色景点，还能在线上品味各类新闻大餐，充满了文化感。这一趟旅行，值了！” 点亮假期！ “线上国庆”传播量过千万 “地球不爆炸，记者不放假。”盛世华诞，举国同庆，站在十四五的开局之年，我们迎来了新中国72岁华诞。祖国的繁荣昌盛，令每一个江苏人欣喜，在今年的国庆佳节期间，扬子晚报紫牛新闻推出一系列的国庆报道活动，多位记者奔走在一线，为读者奉献上一道道新闻大菜。 “72年，看苏72变，从‘食住行游买学乐’展示七个领域的两大变化”，国庆七天乐，扬子晚报紫牛新闻记者每天一篇展示新中国成立72年来的各种变化；“紫牛十大名嘴庆国庆”，近一年来陆续开专栏的十名出镜记者集体亮相，共同致上国庆祝福。 如果奇迹有颜色，那一定是中国红。扬子晚报紫牛新闻推出H5《觉醒年代，上“新”了！》分享盛世新景“中国红”，以融媒体形式…