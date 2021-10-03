周末酒店APP回应携程声明：手中掌握大量携程“2选1”事实和证据携程_新浪财经_新浪网

原标题：周末酒店APP回应携程声明：手中掌握大量携程“2选1”事实和证据 【TechWeb】10月2日消息，“周末酒店”APP发布“关于携程‘声明’之声明”，称手中掌握了大量携程从事“2选1”不正当竞争的事实证据。 据了解，10月1日晚间，携程发表声明称，并不存在“二选一”不当行为，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台上的预售库存，以便提升收益，携程一直给予酒店方面充分的尊重、理解和支持，并配合酒店方的运营策略。对目前与“周末酒店”造成的一些误解，携程已经做出了积极的沟通、解释。 针对携程的声明，周末酒店App方面发表题为《“周末酒店”关于携程“声明”之声明》的回应表示，今年3月以来，与其合作酒店已多次迫于携程压力下架在“周末酒店”上的合作产品，因此今年4月中我们就已向携程方面就封杀直接表达了不满和愤慨，但未得到积极反应和致歉。 周末酒店App在声明中回应称，手中掌握了大量携程从事“2选1”不正当竞争的事实证据。此前凡是遭遇下架的酒店都会明确告知他们下架产品的理由就是依据“携程的要求”。 声明内容显示，自9月30日晚周末酒店App向市场监督局举报后，携程相关人员一直联系他们，不…