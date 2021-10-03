记录中国｜大理沙溪：坚守“原生态”，打造古镇旅游新样态_中国政库_澎湃新闻-The Paper

在大理、丽江、香格里拉三大旅游区的交界处有一个小镇，名字叫做沙溪。说是小镇，当地人更习惯称它为“坝子”，若是登上周围的青山，便会看到当地村户民居犹如散落的宝石镶嵌在坝子边缘，颇有一番《桃花源记》中“良田美池桑竹之属”的意味。 二十年前，在小镇的古建筑面临破败凋敝之际，一位瑞士学者的意外到来守住了这一方茶马遗地。作为“茶马古道上最后一个古集市”，这里古朴、宁静，也被称为“被世人遗忘的古村落”。 沙溪无疑是小众的，到云南上亿人次的游客中只有少数会翻山越岭来到这里；但它似乎又是闻名的，不仅是国家4A级旅游景区、国家级历史文化名镇，还名列世界纪念性建筑基金会公布的101个世界建筑遗产名录，大批外国游客背着行囊来这里寻找诗和远方。 外界给沙溪贴上了“20年前的丽江”的标签，旅游业也成为这个千年古镇发展的新风口。 古镇与旅游是否可以擦出不一样的火花？这里发展旅游业的条件和现状究竟如何？未来它将如何应对时代给予的挑战和机遇？近日，由澎湃新闻（www.thepaper.cn）和复旦大学新闻学院组成的“记录中国”报道团队走进沙溪，倾听这个群山环抱的坝子里人们真实的声音，记录千年古镇的旅游发展印记。 古戏…