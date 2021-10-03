旅游+文化：实景演出《阿拉腾陶来》引爆金秋胡杨_媒体_澎湃新闻-The Paper

9月30日晚8点，额济纳旗胡杨林景区的实景演出剧场内传来阵阵掌声，来自全国各地的游客一同观看由内蒙古草原文化保护发展基金会、内蒙古阿拉善盟盟委行署和内蒙古阿拉善盟额济纳旗委、政府联合出品，美国百老汇音乐剧制作人董方思导演的实景音乐剧《阿拉腾陶来》。自2010年9月开始至今，每年“十一”黄金周前后，近一个月演出的时间吸引着数万名游客观看，深受广大观众喜爱。时至今日，经过近12年的反复打磨锤炼、推敲完善，演员已从现代走进了历史，剧情也由感人叠加为了厚重。(00:57) ”阿拉腾陶来”意为金色胡杨。大型实景音乐剧《阿拉腾陶来》，以额济纳的千年胡杨林为背景，采用了蒙古民族歌舞与美国百老汇音乐剧相结合的创新表演形式，展现了额济纳地区的发展历程和动人故事，以独特巧妙的舞台呈现，达到实景＋科技”“旅游＋演艺”的高度文旅融合的效果，该剧融入了陶布秀尔、萨吾尔登、马头琴、呼麦、长调民歌等蒙古族非物质文化遗产表演形式，是一场极具视觉、听觉冲击力的文化盛宴。借喻千年不朽的胡杨，讲述额济纳三千年的历史故事，抒发了感人至深的爱国主义情怀和无私奉献的民族精神。 今年60岁的阿拉腾其其格是额济纳旗巴彦陶来苏木吉日格…