“体育+旅游”点“靓”百姓国庆假期生活

新华社南昌10月2日电（记者崔璐 李美娟）金秋的阳光洒在江西庐山西海风景区，湖光山色，美不胜收。2日上午9:30，一场水上拔河比赛在这里举行，现场人声鼎沸，笑声不断。景区内，桨板、独木舟、摩托艇、水上飞人等各式各样的水上运动项目也是人气颇旺。来自湖北的游客赵菲笑着说：“在美丽风景中感受‘体育+旅游’，挺新奇的。” 10月1日，宜春市明月山风景区开展了一场600余人参与的慢跑活动。 在这个国庆假期，许多在青山绿水间举办的小型体育赛事活动点“靓”了不少人的假期生活。 2日早上8点，在南昌梅岭风景区，体育爱好者胡永继带着7岁的女儿连续第二天报名参加7公里长的“登山+亲子氧吧游”活动。他告诉记者，3日这天，他将继续来这里，和妻女一起参加6公里长的定向活动。“今年，一家人以‘体育+旅游’的形式在这里欢度国庆，成了我这个假期最有意义的事情。”胡永继说。 依托梅岭风景区，今年整个国庆长假期间，南昌市湾里管理局邀请各协会和俱乐部举办登山、定向、自行车登山、卡丁车体验、篮球邀请赛等活动。“虽然我们今年限制了活动规模，但依然能感受到报名者的踊跃和参与者的热情。”南昌市湾里管理局教体办体卫艺股股长曾峰说。 …