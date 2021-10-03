热搜！携程被举报，涉嫌“二选一”垄断，携程回应系“误解”！举报方称“手中掌握大量证据”垄断误解旅行网美团携程_手机网易网

国庆节长假，在各地迎来旅游高峰同时，酒店预定平台“周末酒店”与 携程 却起了“二选一”纷争。 10月2日，针对携程“ 误解 ”的回应，周末酒店再发申明称，今年3月份以来，其合作酒店多次迫于携程压力下架在“周末酒店”上的合作产品，4月中就已向携程方面就封杀表达了不满，但未得到积极反应和致歉。截至发稿前，携程尚未进行第二轮回应。 周末酒店举报携程实施“二选一” 10月1日，国庆长假第一天，周末酒店举报携程实施“二选一”消息，登上了热搜。9月30日晚，周末酒店在全国12351平台举报携程“二选一”。 周末酒店发出的举报信称，9月29日，“周末酒店”度假APP连续接到各大合作酒店通知下架发布于该平台上的产品要求。原因是酒店收到携程 旅行网 通知，要求与“周末酒店”度假APP有合作关系的酒店下架发布于该平台上的产品，否则将面临携程取消特牌、限流等处罚和限制。 “周末酒店近年一直备受来自携程的打压。尤其今年疫情得到控制、行业复苏之际，三月份、五一节前、国庆节前，酒店多次迫于携程压力下架与‘周末酒店’合作的产品。”周末酒店在举报信中称。 据周末酒店透露，截至9月30日19:00，其已收到五十多家酒店…