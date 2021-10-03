地产行业金融政策手册-房产频道-和讯网

特别声明 本微信公众号坚持第三方独立研究平台的市场定位，积极响应并贯彻国家政策导向，助力国家高质量发展战略，致力于向读者传递正能量，分享作者及市场优质研究成果，搭建互动交流平台。本微信公众号在原创文章中力求做到言之有理、论之有据，如涉及到侵权、诽谤、信息采编错误等事宜，请于后台留言，经核实后，我们将立即给予更正、删除，并进行公开道歉。 【正文】 考虑到形势变化，有必要结合最新情况对地产行业金融政策进行剖析。 一、关注政策层面对地产行业的最新导向 房地产政策在坚持大方向的同时，始终在力度与节奏上保持一定调控空间。 （一）对疫情前后地产调控政策情况的简述 1、2019年6月13日银保监会郭主席在 陆家嘴 ( 600663 , 股吧 )论坛上提示 房地产 金融业务风险，算是正式拉开了房地产金融严监管大棒的序幕，随后整个2019年7月份的房地产政策监管信息便比较集中，主要体现在房地产 信托 融资、房企境外发债等等。例如，2019年7月9日发改委发布的《关于对房地产企业发行外债申请备案登记有关要求的通知》（发改办外资〔2019〕778号）便明确房地产企业发行外债只能用于置换未来一年内到期的中长期…