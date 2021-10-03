6.5亿人次出游？泰山连续2天紧急停售 迪士尼热门项目排队1小时！国内游黄金周九寨沟旅游_网易财经

（原标题：挤爆了！6.5亿人次出游？泰山连续2天紧急停售，迪士尼热门项目排队1小时！这些股票咋走？） 十一 黄金周 旅游 市场火爆之势显现。昨日，多个热门景区因达到日最大承载量，发布限流或暂停售票等提示性公告。 在长假前夕的9月29日下午，国务院联防联控机制召开新闻发布会，会上，文化和旅游部市场管理司一级巡视员侯振刚介绍，今年国庆节面临了三个因素叠加，将会使游客人数增加包括“补偿式”出游意愿强烈、部分景区加大优惠措施以及国庆假期天气适宜外出旅游。 二级市场方面，节前最后一个交易日，同花顺旅游与景点指数上涨0.95%，个股方面，桂林旅游（000978）涨幅3.93%、*ST西域（300859）、曲江文旅（600706）、*ST腾邦（300178）涨幅均超过2%。不过，拉长来看，旅游板块并未提前反应，节前4个交易日，同花顺旅游与景点指数累计小幅微跌，而距离9月10日的近期高点更是累计下跌超过10%。 多景区限流或停止售票 通告显示，目前，泰山景区10月2日16时至10月3日5时的门票预约数量已经达到岱顶最大瞬时承载量（1.9万人）的临界值。按照疫情防控和假日工作有关要求，泰山景区决定暂停销…