南澳新增一例社传！连续4日曝确诊，旅行“气泡”规模将缩减（图） 今日霍巴特

澳洲九号台新闻报道称，南澳今日新增一例本地确诊，该病患为一名来自Mount Gambier的40多岁女性。 因为连续4天记录了新增病例，南澳政府决定削减与交界州的旅行“气泡”规模。 南澳卫生厅长Stephen Wade称，该州正在将其与西澳和维州之间的旅行“气泡”范围从70公里缩减到30公里。 首席公共卫生官Nicola Spurrier教授说，今日报告的新病例是4个孩子的母亲，她从Casterton的亲戚家返回后检测出了阳性。 “我们在本州又发现了一个病例，这非常令人担忧。她非常不舒服，正在阿德莱德住院治疗。这对我们来说真的是一个非常大的警钟，”Spurrier教授说道。 （图片来源：澳洲九号台新闻） Spurrier教授呼吁居住在与维州边界社区的南澳居民重新考虑自己是否真的需要入境维州旅行。 她说，“目前，这确实是非常危险的。” 目前，南澳的首剂疫苗接种率已经达到了70%。 （图片来源：澳洲九号台新闻） （Gleen） 专题：新冠肺炎疫情扩散来澳 进入专题 >> 疫情致乳腺癌筛查及手术延迟，每年恐致额外数百人丧生（图）