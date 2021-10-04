淮安警方全力为群众欢度国庆营造平安祥和的环境

时值国庆，暑气未消，市民出游热情同样高涨。为了有效应对人流、车流高峰和繁重的安保任务，江苏淮安公安机关提前谋划、科学用警，扎实抓好维护社会安定、保障交通安全、热心服务群众等各项安保措施落实，为群众过一个欢乐、祥和的国庆假期创造良好环境。 确保社会平安稳定 国庆期间，淮安公安机关紧盯复杂区域、乱点地区、重点场所、突出违法，按照“范围再大、力度再强、波次再多”的要求，在全市开展多轮集中清查行动，针对性组织盗抢骗、电信网络诈骗、吸贩毒等严打整治行动，强化打击震慑，保障国庆平安。 9月30日晚8时，淮安市清江浦警方节前集中清查行动正式开始，近600名警力投入全区社会面清查，80辆摩托车、警车按照既定部署依次驶向街面，警容威武、警灯闪烁，像一支支利剑插入夜色。 在随后开展的集中清查行动中，参战警力共分为卡点盘查组、网吧清查组、治安清查组、出租房屋清查组、农村派出所清查巡逻组五个大组，对可疑车辆、网吧、旅馆、娱乐场所、寄递物流业等开展拉网式清查工作，确保不遗漏一名可疑人员、不放过一处安全隐患。清查行动期间，共清查网吧52家、旅馆102家、娱乐场所77家，发现整改隐患17处，处罚问题场所8家；盘查可…