善迪亚卡：CHSE卫生防疫标准影院 可以激活创意经济/旅游

（本报讯）创意经济与旅游部长善迪亚卡乐观地认为，在雅加达地区一些电影院重新营业可以创造创意经济，并在国家电影领域创造尽可能广泛的就业机会。条件是，电影院重新营业必须同时实施卫生，健康，安全，环境可持续性（CHSE）和严格的卫生协议措施。 10月3日，星期日，善迪亚卡在在东雅加达Cililitan批发中心的Cililit的21电影院视察新冠肺炎执行卫生协议宣传，以及CHSE标准实施情况时传达了这一点。 ☞ PHRI 拒绝创意经济和旅游部推出的《CHSE认证方案》 善迪亚卡声称，今天，我们亲眼看到电影院是如何重新营业，并融入卫生协议和护理保护应用程序的。如果各方在执行CHSE和健康协议方面都遵守纪律，当然，将会有更多的电影院开业。到目前为止，根据信息，共有1，164个电影院开始重新营业。我们的目标将继续增加、渐进和可持续的。我们希望这些电影院能够继续遵守卫生协议。创意经济与旅游部也将积极推动民族电影的宣传计划，使之获得更好的发展；开始“启动”已于2021年10月1日进行了。 善迪亚卡解释道，目标是让准备大规模推广的全国电影重回启动。还有就是电影许可证的购买计划，以便让在制作中的民族电影，可…