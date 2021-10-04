旅游胜地新疆伊犁通报疫情 当地游客暂不能离开那拉提霍尔果斯伊犁州伊犁旅游_手机网易网

在 伊犁州 旅游 的游客暂时无法离开 伊犁 ，部分游客逗留在火车站，当地正在进行安置。 21世纪经济报道记者 尤方明 北京报道 正值国庆假期，新疆伊犁州 霍尔果斯 市出现新冠肺炎疫情。 10月3日，据新疆维吾尔自治区卫生健康委通报，新疆伊犁州霍尔果斯市在三天1次常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者，目前已转运至霍尔果斯市定点医院进行隔离医学观察。 当日，伊犁州霍尔果斯市疫情防控工作指挥部立即启动应急响应，已排查密切接触者192人，全部落实隔离医学观察措施，相关流调排查、核酸检测等工作正在进行中。 据伊犁州疫情防控工作指挥部消息，目前按照相关要求，在伊犁州旅游的游客暂时无法离开伊犁，部分游客逗留在火车站，当地正在进行安置。建议游客先找好住处，不要外出，等待进一步通知，遵守当地的防疫规定，配合当地的防疫措施。 伊犁州为新疆旅游胜地，乔尔玛、 那拉提 、昭苏等景区坐落于此。据新疆维吾尔自治区文旅厅消息，2020年国庆长假期间，新疆共接待国内游客1535.43万人次，实现旅游收入84.13亿元。其中那拉提景区接待人数较2019年增长50%以上。 在9月…