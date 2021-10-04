假期里，山东多地疾控中心发布紧急提醒！

10月3日，新疆伊犁州霍尔果斯市在三天1次常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者，目前已转运至霍尔果斯市定点医院进行隔离医学观察。 目前，正值国庆假期，人员往来频繁、流动性大。为严格落实“外防输入、内防扩散”防控策略，降低疫情输入传播风险，山东多地疾控部门发布紧急提醒。 德州市疾控中心提示 疫情防控切莫大意 10月3日，新疆伊犁州霍尔果斯市在三天一次常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。当地已启动应急响应，进行密接人员排查和医学隔离，部分旅客滞留当地配合检测。时值国庆假期，德州市疾控中心提示广大市民和有关场所，疫情防控切莫大意！ 1.时刻保持警惕，密切关注疫情变化。非必要不前往中、高风险地区或有疫情发生的省份，出行选择近距离短途游，提倡非必要不出市。 2.主动报备，配合落实防控措施。自9月20日起从新疆伊犁州来德返德人员请主动向社区、单位报备，并暂时居家不要外出，等候进一步通知。倡议新疆伊犁州人员近期暂缓来德，如确需来德，须提前3天向所在社区（村居）、单位报备，抵达后做好个人防护，到社区指定地点进行核酸检…