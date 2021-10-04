市场快速复苏，迎来升级新趋势 餐饮业餐饮酒店_手机网易网

市场快速复苏，迎来升级新趋势 2021-10-04 11:11:12 人民网 餐厅预订火爆，饮品店排起长龙，美食街熙熙攘攘……国庆假期，在疫情防控常态化条件下，接触型消费加快回升，餐饮消费加快恢复。 据统计，今年上半年，餐饮业收入达21712亿元，同比增长48.6%，消费规模基本恢复至2019年同期水平。值得一提的是，大大小小的饭店，在生意红火起来的同时，在产品、渠道、场景等方面不断创新，满足了餐饮消费的新需求。 政策发力供需两旺，餐饮业恢复稳定向好 “消费券抵扣了50元，相当于一道菜的价格，很划算！”国庆假期第一天，江苏南京市民周女士全家来到“小厨娘”淮扬菜夫子庙店聚会，点了醉蟹等秋季特色菜肴，结账时她用消费券进行抵扣，对这次用餐体验很满意。 今年，中秋、国庆假期有间隔，拉长了假日经济持续时间，有利于吸引消费者、提升人气。假期里，该门店每天接待消费者约1500人次，包间已预订至10月7日。“结合疫情防控需要，我们推出堂食、外卖、直播、网店4种消费方式以及特色时令菜肴。”江苏小厨娘餐饮管理有限公司总经理李红霞介绍，江宁区的10家门店此前受疫情影响较大，但中秋假期前销售情况已恢复到正常水…