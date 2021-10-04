开拓药业普克鲁胺治疗住院新冠患者III期临床试验在美国完成首例患者给药

苏州2021年10月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 开拓药业有限公司（股票代码：9939.HK，以下简称：“开拓药业”）欣然宣布，普克鲁胺治疗住院新冠患者的III期全球多中心临床试验已于10月1日在美国的临床中心完成首例患者入组及给药。普克鲁胺是全球唯一一个进入III期注册性临床试验用于治疗新冠重症患者的小分子口服药物。

该项研究（NCT05009732）是一项随机、双盲、安慰剂对照、全球多中心的III期关键性临床试验，旨在探索普克鲁胺治疗住院新冠患者的有效性和安全性。临床试验的主要终点为30天内患者康复所需要的时间，次要终点为30天死亡率。

开拓药业创始人、董事长兼首席执行官童友之博士表示：“非常高兴宣布普克鲁胺治疗住院重症新冠患者的注册性III期临床试验在美国完成首例患者入组。这项全球多中心临床试验计划在14个国家上百家医疗中心开展，目前已经在美国、中国、菲律宾和巴西等国获批。这项试验是基于早期开展的巴西住院重症患者的突出疗效和安全性，同时最近我们公司研究人员和外部科学家合作研究机理中发现，普克鲁胺除了作为雄激素受体拮抗剂和降解剂，调降ACE-2和TMPRSS-2外，还可以激活NRF-2，抑制IL-6和TNF-alpha等，从而在体内减轻免疫炎症反应和组织损伤，提示普克鲁胺对于重症新冠肺炎可能的治疗机制，使得普克鲁胺有望成为轻、中、重症新冠肺炎患者全疾病周期的有效治疗药物。”

关于开拓药业

开拓药业成立于2009年，专注发展潜在“best-in-class”和“first-in-class”创新药物的研发及产业化，致力成为创新疗法研究、开发及商业化的领军企业。公司经过多年的发展，以雄激素受体(AR)相关疾病为核心，研发多通道产品组合，产品覆盖全球高发病率癌症及其它未满足临床需求的疾病领域，包括新冠肺炎、前列腺癌、乳腺癌、肝癌、脱发和痤疮等。开拓药业前瞻性布局了包含小分子创新药、生物创新药及联合疗法的多元化产品管线，包括7款正在开展临床研究的产品，如两款雄激素受体(AR)拮抗剂、ALK-1单抗、mTOR激酶靶向抑制剂、Hedgehog抑制剂、AR-PROTAC化合物和PD-L1/TGF-β双靶点抗体，以及正在进行临床前研究的ALK-1/VEGF双抗和c-Myc抑制剂等。公司在全球拥有已获得及申请中的70多项专利，多个项目被列为国家十二五、十三五“重大新药创制”专项。2020年5月22日，开拓药业正式在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市，股票代码：9939.HK。欢迎访问公司网站：www.kintor.com.cn

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