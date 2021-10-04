伦敦2021年10月4日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ —

要点：

B轮融资超额认购5000万美元

这轮融资由新的投资者 Northstar.vc 领投

领投 资金将投资于人力、技术和持续的市场扩张以加速增长

上一轮融资是2020年6月宣布的1500万美元的A轮融资，由8VC和Jeff Bezos领投

数字供 应链和货运平台 Beacon在其B轮融资中筹集资金超过5000万美元，由Northstar.vc领投。Upper90也作为新投资者参与。这笔新资金将用于发展团队，继续开发Beacon的技术和向新的市场扩展。

自2020年初完成A轮融资以来，Beacon因客户需求激增而实现了超高速增长。过去12个月，收入增长了12倍，而团队人数从24人增加到180人，包括通过在香港开设新办事处将业务扩展到亚洲。

现有投资者还参加了B轮融资，包括亚马逊创始人及执行主席Jeff Bezos、Salesforce创始人、董事长兼首席执行官Marc Benioff以及领先的美国风险投资公司8VC和Expa。

物流和供应链的数字化转型在新冠疫情爆发之前就已经开始，但疫情加速了这一发展。向在线零售的转变还在持续，加上高昂的运费和消费者对更快、更可靠交付时间的需求，企业及其供应链面临着异常大的压力。企业在这种新环境中竞争的最有效方法之一是对其供应链和物流运营进行全面的数字可视化。

Beacon联合创始人兼首席执行官Fraser Robinson表示：“我们对迄今为止取得的进展感到非常满意，这轮最新的投资来自商业和技术领域的一些领先品牌，是对我们战略和快速增长的认可。

我们创建了Beacon以改变企业管理供应链和物流运营的方式。自那以来，新冠疫情让人们注意到有弹性、可靠和透明的全球供应链的重要性，这增强了我们对技术和服务的需求。

在整个疫情期间，我们看到了较高的需求水平。去年，我们显著增强了团队、产品和地域影响力以满足这一需求，同时提供一流的客户服务。这些新资金将让我们通过继续投资我们的人员和平台来进一步加速增长，从而继续履行彻底改变全球供应链的使命。”

Northstar.vc执行合伙人Amir Karimpour表示：“在Northstar，我们支持具有改变各自行业轨迹潜力的技术，Beacon的颠覆性平台有可能改变全球供应链。 我们很高兴能与Beacon的世界级团队合作，帮助他们继续扩大并为他们的客户创造价值。”

Beacon是一个集成的数字供应链和货运平台，其使命是借助端到端的可见性、支付和洞察力帮助企业优化其供应链。公司提供各种服务，包括全球海运、空运和公路货运、清关、保险、报告、数据洞察和供应链融资，所有这些服务均在一个平台上访问和管理。从预订到订单管理和实时跟踪，Beacon基于云的安全软件将客户供应链中的关键参与者和里程碑连接起来，以提供集中组合视图和可操作见解。Beacon由首席执行官Fraser Robinson和首席云影院Dmitri Izmailov于2018年创立，二人均为Uber前高管。

www.beacon.com

Beacon获得5000万美元B轮融资 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com