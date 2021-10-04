澳门新增2例新冠肺炎确诊病例澳门确诊病例酒店_新浪科技_新浪网

原标题：澳门新增2例新冠肺炎确诊病例 来源：央视新闻客户端 原标题： 澳门新冠病毒感染应变协调中心10月4日表示，截至当天19时30分，澳门共新增2例新冠肺炎确诊病例，目前，感染源头正在调查当中。为防范病毒在社区传播，澳门将于4日21时至7日21时启动第三次全民核酸检测工作。 检测对象为澳门居民，以及所有在澳逗留人士。期间，澳门的41个核酸检测站将24小时开放，检测费用全免。 据介绍，澳门当天新确诊的第72例病例为46岁的内地男性雇员，职业为装修工人，平常居住在珠海市斗门区，每天往返于澳门和珠海。该患者9月26日进入澳门后，一直留在澳门，并曾在澳门金多利花园、英皇酒店、维多利亚酒店等地工作和居住。9月28日和30日，该患者核酸检测结果均为阴性，10月4日因核酸检测结果显示为阳性而确诊。第73例确诊病例为第72例的同事，近日曾在一起工作。 目前，澳门防疫部门已按照分区分级精准防控方案，对确诊病例工作和居住的相关区域采取了封控和隔离措施，同时加紧进行流行病学调查，以尽快确定感染源头。 澳门特区政府卫生局局长罗奕龙表示，由于新增的病例还在进行流行病学调查，其在社区有活动轨迹，存在一定病毒社区…