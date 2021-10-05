“我们不是瘟神”拿不到签证 回国到底有多贵

纽约 执业律师陈梅说， 中国 爆发新冠 疫情 前的2019年12月至2020年1月间，大批中国游客访问纽约，探亲访友，准备在纽约过元旦和春节；当时，纽约还没有爆发疫情。2020年1月23日，中国突然宣布疫情爆发及武汉封城。接着，白宫宣布将于2月1日起美中断航，于是大批持B类 签证 的中国人“无法回国”。 外国旅客入境 美国 后，自行离开，自我隔离。(Getty Images) 纽约执业律师陈梅说，中国爆发新冠疫情前的2019年12月至2020年1月间，大批中国游客访问纽约，探亲访友，准备在纽约过元旦和春节；当时，纽约还没有爆发疫情。2020年1月23日，中国突然宣布疫情爆发及武汉封城。接着，白宫宣布将于2月1日起美中断航，于是大批持B类签证的中国人“无法回国”。 她说，除了持旅游探亲签证的 华人 外，还有许多华人持有绿卡。他们去中国不要中国签证，但要提供核酸检测阴性，不过核酸检测有时间限制，有点麻烦。“最麻烦的是入籍了的华人，据说只有奔丧才能获得中国签证。”她说，许多华人在中国有生意，但是也申请不到签证。她透露，中国曾有协会请她回国参会，但她只能婉拒。“会议仅几天时间，而宾馆隔离就要2…