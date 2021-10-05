泰山顶上游客挤厕所过夜：降温下雨，不保证看日出厕所宾馆泰山山顶_手机网易网

国庆假期，各地景区游客激增，包括在山东泰安的 泰山 ，许多游客为了观看泰山日出，选择夜游上山。 但是10月3日凌晨，泰山 山顶 突然降温，大量游客滞留，有的只能挤在 厕所 里取暖过夜。 为什么不住酒店？那叫一个贵，而且有钱也不一定能订到房间。 查询显示，泰山山顶目前有11家不同档次的 宾馆 ，价格低至95元，最高1312元，但大多只剩几间房。 10月5日，景区工作人员对此回应称，确实发生了游客在厕所避寒的事情，主要是近几日泰山山顶降温导致，而且不断下雨，无法保证游客能看到日出。 在今年清明假期时，泰山就因游客在厕所过夜受到广泛关注。 当时，泰山景区曾发布说明称，泰山由于对山顶区域始终实施最严格的规划建设管控，因此宾馆饭店等建筑物较少，山顶只有400个房间、998个床位。每逢节假日等旅游高峰期，游客只有提前数天预订才能订上房间。 泰山景区表示，选择夜登泰山的多为青年游客，他们大多会自带或租借棉服，窝在墙角、山坳、山洞、卫生间等避风处，以露宿山顶的方式等待日出，这也是多年来夜间登泰山群体的普遍现象。 由于泰山昼夜温差大，部分宾馆、饭店会暂时开放餐厅、会议室等，为没有预定到客房的游客提供明码…