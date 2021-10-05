紧急！这里寻找次密接人员！行程涉及餐馆、旅馆旅馆核酸检测新冠肺炎_新浪科技_新浪网

原标题：紧急！这里寻找次密接人员！行程涉及餐馆、旅馆 2021年10月2日，接到黑龙江绥化市北林区新冠肺炎疫情指挥部协查通报，何某某为绥化市北林区一名确诊病例的密切接触者，该人已于9月25日抵达建三江，10月2日已集中隔离医学观察，进行4次核酸检测，结果均为阴性，已完成两剂新冠病毒疫苗接种，健康状况无异常。现急寻与该人有下列相同行踪轨迹人员。 主要行程轨迹如下： 9月25日10:00-11:00，建三江医院第三采集点核酸检测。14:00-14:30，“刘文祥”麻辣烫就餐。 9月26日06:50-07:20，“刘文祥”麻辣烫就餐。16:10-16:50，“一碗拉面”面馆就餐。 9月27日08:00-08:30，“一碗拉面”面馆就餐。 9月28日08:50-09:20，“一碗拉面”面馆就餐。23:50-次日01:30，“张大嘴”麻辣面就餐。 9月29日09:10-09:30左右，“张大嘴”麻辣面就餐。21:10-21:40，“刘文祥”麻辣烫就餐。 9月30日19:00-19:40，“刘文祥”麻辣烫就餐。 10月1日06:50-07:30，“刘文祥”麻辣烫就餐。07:50-09:00，建三江…