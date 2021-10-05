2800元一晚客房不刷马桶？环球影城酒店：正在调查环球影城酒店度假区马桶环球_手机网易网

中新经纬10月5日电 (董湘依 冯方)针对2800元一晚的主题房被指“ 马桶 不刷、枕套不换、水杯不洗”一事，5日下午， 环球影城 酒店 客服对中新经纬表示，正在调查，暂不方便透露其他信息，如果出结果会在官方渠道回复。该客服还表示，酒店会经常清洁，如果不满意可以及时找前台投诉。 4日，B站博主“滤镜粉碎机”发布测评视频称，他和同伴在九月底非周末入住环球影城大酒店功夫熊猫主题双床房，价格2852元一晚。他们在环球影城大酒店做了一客一换测试，第一天正常入住后，在酒店床品、卫浴、杯具等物品上盖上可以轻松冲洗擦拭掉的隐形荧光标记，第二天退房换人入住同一间房再进行检查，并保留着不间断的录像作为证据。 来源：B站博主“滤镜粉碎机”视频截图 该博主称，发现睡过的其中一张床，三个枕头的枕套都没有更换，六个水杯全部没有更换，三件浴袍只换了一件，卫生间里三条浴巾、三条毛巾都只更换了一条。马桶清洁也不到位，马桶圈进行了擦拭，但是马桶盖的内侧没有清洁。 来源：B站博主“滤镜粉碎机”视频截图 此外，入住的时候房间房卡总是消磁，并且消磁的房卡还能点亮电梯的其他楼层。该博主直指，“酒店的清洁安全问题没有讨论余地”，…