泰山顶上游客挤厕所过夜，景区：可能是降温导致，无法保证看到日出宾馆泰山山顶酒店登山_手机网易网

极目新闻首席记者 刘楒睿 国庆假期，山东泰安的 泰山 游客激增，许多游客为了观看泰山日出，选择夜游泰山。3日，有网友称，大量游客因泰山顶降温，只得躲在卫生间取暖。5日，景区工作人员称，游客在厕所避寒是近几日泰山降温导致，且这几日泰山下雨，无法保证游客能看到日出。 视频截图 3日，有网友发布短视频称，当日凌晨2时，大量游客夜爬泰山等待看日出，但由于气温骤降，只得挤在卫生间取暖。此视频发布后，有人询问该网友为何不去 酒店 住宿，他回应称因为酒店太贵。是否由于酒店太贵选择露宿洗手间？极目新闻记者搜索发现，在泰山 山顶 目前有11家不同档次的 宾馆 ，价格从95元到1312元不等。但极目新闻记者发现，这些酒店目前大多仅剩几间房。10月5日，极目新闻记者联系上其中一家酒店，工作人员称，酒店除普通房间外，还有按床位出租的多人间。“从我们酒店到泰山顶只需要步行20分钟。”该工作人员表示，混住床位100元一天，不过床位在国庆的高峰期比较紧俏，游客需要提前预定。 极目新闻记者就此询问了多名夜登泰山的网友。 有网友表示，自己在山下订了酒店，但仍希望可以夜登泰山等待日出； 也有网友表示，自己没有提前预定酒店…