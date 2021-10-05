稻城亚丁景区回应游客扎堆滞留：临时运力不足，全部安全送出风景区旅游

针对游客反映大巴车运力不足，滞留深夜问题，10月5日凌晨，四川甘孜州稻城亚丁景区官网发布情况说明称，10月3日20时许，游客反映稻城亚丁景区扎灌崩乘车点大巴车运力不足、滞留至深夜的问题。稻城亚丁景区管理局、亚丁旅发公司高度重视游客诉求，全力安排运力将等候游客于21时前全部组织上车，并安全送出景区。所反映“滞留深夜”等问题不属实。 稻城亚丁风景区位于四川甘孜藏族自治州南部，地处著名的青藏高原东部，横断山脉中段，属国家级自然保护区，省级风景名胜区。以其独特的原始生态环境、雄、奇、秀、美的高品位自然风光而闻名中外，主要由"仙乃日、央迈勇、夏诺多吉"三座神山和周围的河流、湖泊和高山草甸组成，雪域高原最美的一切几乎都汇聚于此。 媒体报道的现场视频显示，10月3日晚，大批前去稻城亚丁旅游的游客因景区运力不足，扎堆挤在乘车点等待离开，并有多人现场高喊“退票”。 实际上，在10月3日，稻城亚丁游客量几乎达到规定上限。根据国家文化和旅游部资源开发司的相关要求，景区游客接待量不超过最大承载量的75%，结合稻城亚丁景区实际，景区单日游客限量调整为15000人/每日。该景区官网发布的数据显示，黄金周第三天，亚…