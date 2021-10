同时,虽然国内露营地开始有意识细分不同主题,但其种类同质化严重、相关配套设施仍稍显不足。而在国外,日本已经分化出了各种主题风格的营地,比如星空森林营地、海滩精致营地等等。 当这阵露营热消退过去后,露营真的能成为一种生活方式吗? 数据显示,15%的美国人约4000万人习惯性露营,日本露营者的比例约为10%。如果按照10%计算,未来中国预计上亿人规模的露营用户。 保守估算,每人年均营花费1000元,就是每年1500亿元的直接消费。这个直接消费通过上下游产业链拉动相关行业,例如旅游消费、营地教育、汽车营地等等,中国的露营行业产值将达到万亿,市场潜力巨大。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted