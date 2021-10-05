“周末酒店”举报携程二选一，携程回应携程_新浪财经_新浪网

10月1日，“周末酒店”度假APP在其平台发布信息，称其合作酒店收到携程通知，要求下架在“周末酒店”上产品，否则面临携程取消特牌、限流等。 在“周末酒店”平台上销售精品酒店和民宿房源的华东地区某酒店负责人，10月4日告诉界面新闻，在国庆前，自己收到携程业务人员的电话通知，对方表示，因其酒店产品在其他自媒体渠道销售（例如周末酒店平台），而且价格较低，其酒店在携程平台上的特牌、排名情况或优先搜索等权益会受到影响。“相当于会减少产品在携程平台上的流量。”该负责人表示。 上述酒店负责人的精品酒店、民宿产品定价在3000元左右，是携程平台上的特牌酒店。据界面新闻了解，特牌就是是指和携程紧密合作的酒店，合作具有排他性，酒店会享有更高的流量优势。 “一些自媒体渠道的受众更加精准，符合客户搜索习惯。”上述酒店负责人称，因此其酒店仍会在周末酒店平台销售。 但也有酒店近期做出另一种选择。 “据我们统计，目前有50家酒店要求从周末酒店下架产品。”周末酒店CMO郭为文告诉界面新闻。周末酒店统计，其平台上同时在线的酒店共有1000家左右，其中有600至700家和携程的特牌酒店重合。“携程经过技术手段进行价格排查…