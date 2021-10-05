这是一个先进的自动化和工作流程平台，用于编制和分发PRIIPs KID和SFDR报告等投资者文件

巴黎2021年10月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Compliance Solutions Strategies（“CSS”）今天宣布推出文件编制中心（Document Production Centre）；CSS是一个领先的监管科技平台，致力于提供技术驱动型解决方案，以帮助金融服务公司满足监管合规要求。文件编制中心是一个先进的自动化平台，可通过CSS的专有监管记录薄（RBOR）和数据的集中管理，编制和分发概要说明书、招股说明书和其他重要文件。

该文件编制中心平台可为投资管理公司提供自助服务或托管服务功能，支持他们为UCITS KIID、PRIIPs KID、欧盟可持续财务披露条例（SFDR）期望的ESG披露以及其他投资者文件实现文件编制和分发流程方面的自动化、规模化和优化。

文件编制中心是一个先进的内容管理平台，具有灵活的工作流程、警报和翻译功能、审查工具和控制面板，由一个以用户为中心的网页响应式界面提供支持。由于利用RBOR来管理文件计算和制作所需的所有数据的检索、验证和规范化，该解决方案还可以通过基金平台或通过第三方合作伙伴将文件直接无缝分发给监管机构。CSS已与一家1级全球资产管理公司合作，利用文件编制中心在市场上编制首批符合SFDR标准的文件。

CSS首席执行官Doug Morgan表示：“文件编制中心的推出加强了CSS作为世界一流的监管科技解决方案提供商的地位，为机构资产管理公司、基金管理人员、管理公司和保险公司提供完整的端到端基金报告解决方案。2022年，投资管理公司比以往任何时候都更需要扩大其文件编制和分发流程并将其自动化，以解决由UCITS向PRIIP转型和适用2级SFDR要求所带来的复杂问题。”

关于CSS：

CSS是一个值得信赖的全球RegTech合作伙伴，独特地将创新技术驱动的多个解决方案结合在一起，为金融服务公司提供支持，帮助它们在复杂和分散的全球监管空间中找到一条明确的战略路径。我们的解决方案和服务可帮助公司满足监管部门的最后期限要求，同时优化合规数据、运营和技术。CSS整合了一系列全球合规纪律，涵盖基金报告、交易报告、投资监测、合规管理、合规服务和托管服务，以互补、集中的方式对称之为“RBOR”（监管记录簿）的监管数据进行战略管理。公司目前为金融服务垂直领域的600多家软件客户提供服务，该领域包括对冲基金、传统资产管理公司和基金管理机构，涵盖一级买方和卖方机构。CSS的业务范围遍及北美和欧洲，在纽约、伦敦、都柏林、巴黎、阿姆斯特丹、卢森堡和斯德哥尔摩设有面向客户的办事处。 有关CSS的更多信息，请访问：www.cssregtech.com。

标志 – https://www.chinahospitalitynews.com/cn/wp-content/uploads/CSS_Logo-5.jpg

相关链接 :

合规解决方案公司CSS推出文件编制中心 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com