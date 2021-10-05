上海和香港2021年10月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年10月5日，中国主流市场领先的智能纯电动整车及服务提供商- 威马汽车控股有限公司（WM Motor Holdings Limited，“威马”或“集团”或“公司”）宣布，公司预计将获得超过3亿美元的D1轮融资。本轮融资由电讯盈科有限公司（“电讯盈科”）和信德集团有限公司（“信德集团”）领投，参投方包括广发信德投资管理有限公司旗下美元投资机构等。公司预计随后将在D2轮引入其他数家国际知名投资机构，预计融资总金额将达约5亿美元。威马计划将本轮融资款用于无人驾驶与其他智能化技术和产品的研发，以及销售和服务渠道的扩展等。光源资本以财务顾问身份参与本轮融资。

威马汽车控股有限公司创始人兼CEO沈晖表示：“很高兴在行业迅猛发展且多元化玩家不断下场之际，威马获得国际知名投资人的认可。本轮投资是过去12个月中，国际资本市场对中国本土新势力纯电动整车企业的最大金额私募股权投资。这不仅极具市场象征意义，同时将对威马在无人驾驶领域持续研发带来关键性支撑，进一步确立威马在智能科技与产业布局方面的领先优势。作为智能汽车头号实力派，威马始终专注于为主流市场带来配备先进技术的智能电动汽车。我们的产品搭载先进的智能座舱及世界领先的三电系统，提供优越的自动驾驶体验，其中，今年4月交付的W6是业内首家和唯一具备L4 级自动泊车功能的整车。10月中旬，威马将发布最新款的轿车，进一步展示最新的研发及应用成果。”

威马汽车控股有限公司CFO毕仕宇表示：“随着W6在4月份的交付，威马产品线更加丰富饱满，触达更多的消费者。2021年1月至9月，我们累计销量达29,043辆，超越2020年全年销量。今年以来，汽车行业持续受到芯片及关键零部件短缺的影响，但是依靠核心管理层在行业20余年的深耕和丰富的经验，我们克服了供应链的挑战，保证了交付量，并成功达到现金毛利为正。展望未来，我们将高效拓展销售网络及渠道，提高运营效率，增加客户粘性，为2022年的跨越式发展打下坚实的基础。”

关于威马汽车控股有限公司

威马汽车控股有限公司是领驭中国主流市场第一大电动车品牌，截至2021年第三季度在中国200多个城市累计交付超过7万辆；深耕中国电动汽车市场中规模最大、增长最快的细分板块，是热衷科技的年轻家庭最青睐的品牌。威马始终坚持用户定义汽车，通过用户数据和全域OTA达成贯穿车辆生命周期的个性化设置。威马目前拥有业内唯一具有L4级自动泊车功能的车型，拥有中国最多ADAS功能的纯电SUV，差异化的智能座舱功能为用户带来无与伦比的智能驾驶体验。威马拥有两个全牌照、高度自动化的工厂，无缝整合内部研发与制造能力，为交付安全可靠、顶级品质的智能纯电车提供了坚实基础。

欲知更多讯息，可浏览：https://www.wm-motor.com/

关于电讯盈科有限公司

电讯盈科有限公司（香港联合交易所上市代号：0008）

欲知更多讯息，可浏览：http://www.pccw.com/

关于信德集团有限公司

信德集团有限公司（香港联合交易所上市代号：0242）

欲知更多讯息，可浏览：www.shuntakgroup.com

投资者咨询，请联系：

威马汽车控股有限公司

毕仕宇，CFO

电邮：[email protected]

电话：021-60128009

汇思讯中国有限公司

王明月

电邮：[email protected]

电话：+852.2117.0861

相关链接 :

https://www.wm-motor.com/

威马汽车控股有限公司预计将获得超3亿美元D1轮融资，电讯盈科、信德集团领投 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com