伦敦2021年10月5日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，国际采矿和金属理事会（ICMM）的成员确立了到2050年或更早时间实现范围1和范围2温室气体（GHG）净零排放的目标，这符合《巴黎协定》的目标。 ICMM公司成员的首席执行官们签署了的一封公开信，借此做出了这一具有里程碑意义的承诺。



Solar panels at Gold Field’s Granny Smith mine (Image Credit: Gold Fields)

ICMM首席执行官Rohitesh Dhawan表示：“作为对脱碳和可持续发展至关重要的矿物和金属的供应商，我们对最大限度地减少运营对环境的影响负有特别责任。 ICMM成员共同承诺到2050年实现范围1和范围2温室气体净零排放是我们历史上一个关键时刻。 我们代表近三分之一的全球采矿和金属行业（包括遍布50多个国家/地区的超过650家工厂）以一个声音发言，以大幅推动减排。

“ICMM成员已经并将继续制定有意义的短期和/或中期目标，以确定实现这一目标的明确途径，同时加快解决范围3排放和加强披露的行动。 我们鼓励其他矿业和金属公司、供应商和客户加入我们的行列，实现商品价值链脱碳，从而在我们更广泛的行业内共同加速气候行动。”

UNFCCC气候行动高级别倡导者Gonzalo Muñoz表示：“我欢迎ICMM成员的领导和共同雄心，他们承诺到2050年或更早时间实现范围1和范围2温室气体净零排放的目标，我强烈鼓励企业设定到2023年的范围3类温室气体减排目标。气候行动高级别倡导者鼓励会员按照“净零排放竞赛”活动的标准，努力制定最具雄心的基于科学的目标。”

虽然我们的个人脱碳目标在某些情况下超出了ICMM的集体承诺，但这代表的是共同的雄心。 排放最终下降的速度和性质存在差异，因为我们多样化的成员所代表的商品和地区不同。 不过，我们各自设定和实现目标的方法将保持一致，并将包括以下内容，如果尚未制定，也不晚于2023年底：

设定范围 1 和范 围 2 目 标 ：我们将通过有意义的短期和/或中期目标，确立明确的途径，到2050年或更早时间实现范围1和范围2温室气体净零排放。

：我们将通过有意义的短期和/或中期目标，确立明确的途径，到2050年或更早时间实现范围1和范围2温室气体净零排放。 加速 针对范围 3 温室气体排放采取行 动 ：我们认识到，范围3对于最大限度地减少我们的总体影响至关重要，我们将尽早设定范围3目标，最迟到2023年底。尽管所有范围3行动都取决于生产商、供应商和客户的共同努力，但有些商品相比其他商品面临更大的技术和协作壁垒。我们将在克服这些障碍和推进合作伙伴关系方面发挥主导作用，从而实现可靠的目标设定和跨价值链的减排。

：我们认识到，范围3对于最大限度地减少我们的总体影响至关重要，我们将尽早设定范围3目标，最迟到2023年底。尽管所有范围3行动都取决于生产商、供应商和客户的共同努力，但有些商品相比其他商品面临更大的技术和协作壁垒。我们将在克服这些障碍和推进合作伙伴关系方面发挥主导作用，从而实现可靠的目标设定和跨价值链的减排。 涵盖所有物 质来源 ：我们的目标将涵盖所有排放的物质来源，与《温室气体议定书》关于组织边界和重要性的定义保持一致。

：我们的目标将涵盖所有排放的物质来源，与《温室气体议定书》关于组织边界和重要性的定义保持一致。 专注于绝对减排： 对于某些操作，在短期和中期，强度目标可能比绝对目标更为合适。在使用强度目标的情况下，我们将披露温室气体排放所对应的绝对增加或减少。

对于某些操作，在短期和中期，强度目标可能比绝对目标更为合适。在使用强度目标的情况下，我们将披露温室气体排放所对应的绝对增加或减少。 应用强大的方法： 我们将使用符合《巴黎协议》目标的目标设定方法，并详细披露我们使用的假设。

我们将使用符合《巴黎协议》目标的目标设定方法，并详细披露我们使用的假设。 公开透明地披露：我们将每年报告范围1、范围2和范围3减排方面取得的进展，获取对我们绩效的外部验证，并根据气候相关财务披露问题工作组的建议提出报告。

这些承诺是对ICMM气候变化立场声明的补充，并已纳入声明的更新之中，该声明对绩效和披露已有多项承诺。气候变化行动是ICMM采矿原则不可分割的一部分，代表对负责任采矿和金属行业的全面承诺。

编辑按语

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支持资料可从ICMM的媒体简报包获得（包括几位ICMM成员首席执行官的语录，以及一些我们公司成员的高分辨率图片，可以随文章一起发表——请注明来源公司）。

ICMM承诺到2050年或更早实现净零排放 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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