游客在阿拉善住酒店被坐地起价？当地市场监管部门已介入速8酒店酒店房费_手机网易网

极目新闻记者 詹钘 近日，有网友在社交平台发视频称，国庆长假期间在内蒙古阿拉善左旗住 酒店 时，遭遇老板坐地起价，引发网友讨论。10月6日下午，阿拉善左旗当地“12315”回复极目新闻记者称，目前已经接到投诉并派发工单，市场监管部门已经介入调查。 相关视频由网友“宋先生”发布。视频中，拍摄了阿拉善左旗一家酒店门楼及大厅。视频内，有人斥责该酒店不讲诚信，“原本说好了300元一天的 房费 ，退房时变成按400算。”同时，对酒店给房间打扫卫生时还需另外收费，表达不满。 有网友看过视频后发评论称，“十一国庆长假期间，酒店涨价正常，但是不能在退房的时候加价，这就有点不地道了。” 6日下午，视频发布者“宋先生”告诉极目新闻记者。他们一行几人此行是到内蒙古游玩，参加越野活动。3日凌晨，他和朋友一起入住了阿拉善左旗的一家 速8酒店 。 “因为之前有朋友在这边住着，国庆期间酒店也不好定，所以是让朋友帮忙续住的三间房，然后我们住进去。”“宋先生”称，当时是朋友先到，来办理的续住交钱的手续。当时说好了价格跟之前一样，还是300元一间，入住前房费加押金交了1200元。 不过，在第二天上午退房的时候，“宋先生”…