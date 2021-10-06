国庆出游乐开怀 度假假日游乐游玩旅游_手机网易网

10月5日，游客在贵州仁怀市茅台镇茅台渡口铁索桥，缅怀革命先烈，追寻红色印记。陈 勇摄（中经视觉） 10月1日，游客在重庆市丰都县“我和国旗合个影”展台前合影留念。熊 波摄（中经视觉） 10月4日，游客在江西宜丰县黄岗山垦殖场炎岭村九趣乐园赏花游玩，尽享假日快乐。周 亮摄（中经视觉） 10月3日，浙江三门县横渡镇岩下村玻璃桥上游人如织。林利军摄（中经视觉） 10月3日，上海北外滩滨江岸线全线贯通并对游客开放，来自各地的游客纷纷前往打卡，欢度国庆佳节。种 楠摄（中经视觉） 10月3日，在江苏句容市宝华山国家森林公园，游客观看腰鼓表演。钟学满摄（中经视觉） 10月5日，游客在河北迁安市金岭矿山传奇景区乘坐迷你火车游玩，享受假日好时光。梁玉水摄（中经视觉） 国庆假日，全国各地旅游市场井然有序，红色旅游景点备受欢迎。在常态化疫情防控的背景下，人们的假期休闲模式也在悄然改变，以短时间、近距离、高频次为特点的“轻旅游”“微度假”成为了首选。各地因地制宜推出特色旅游方案，以满足广大人民群众的差异化需求，旅游市场红红火火，人们国庆出游乐开怀。（本文来源：经济日报） (原标题：国庆出游乐开怀) (责任…