旅游、餐饮、购物带动国庆假期消费增长 银联实现交易额1.55万亿元_三农频道_央视网(cctv.com)

旅游、餐饮、购物带动国庆假期消费增长 银联实现交易额1.55万亿元 三农 来源：央视网 2021年10月06日 09:34 国庆假期，很多人选择外出旅游，看美景、品美食、享受生活。其实在这个过程中，大家也为各地的旅游、餐饮、购物等消费领域注入了蓬勃的增长动力。中国银联的最新数据显示，10月1日-4日，银联网络的交易金额达到1.55万亿元，交易笔数达到28.22亿笔。日均交易笔数较去年国庆假期同比增长33.8%。 在杭州市临安区的指南村，千亩梯田已经呈现金黄色，枫叶也在变红。这几天，不少周边城市的市民都选择来这里自驾游。 浙江省杭州市临安区某景区负责人 周静秋： 我们有80余家农家乐和民宿，1日到7日床位全部是已经预订满。 国庆假期里不少地方的餐厅预订火爆，商业街熙熙攘攘，与百姓日常生活相关消费增长明显。 山东某餐饮企业市场营销总监 代季： 我们明显感觉到假日经济对门店经营带来的助力，营业额同比增长双位数以上。 上海市商务委的监测显示，假期过半，上海地区线下消费实现两位数增长。赶在国庆假期前开业的瑞虹太阳宫、前滩太古里、虹口来福士以及全球规模最大的山姆会员旗舰店等上海消费新地标，假期日均…