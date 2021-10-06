垄断？乌龙？携程被实名举报涉嫌“二选一”，到底啥情况商旅度假住宿酒店

10月1日，“周末酒店”度假APP在其平台发布信息，称其合作酒店收到携程通知，要求下架在“周末酒店”上产品，否则面临携程取消特牌、限流等。 “周末酒店”表示，自己近年一直备受来自携程的打压。尤其今年疫情得到控制、行业复苏之际，3月份、五一节前、国庆节前，酒店多次迫于携程压力下架与“周末酒店”合作的产品。 截至9月30日19点，“周末酒店”已经收到五十多家酒店下架合作产品要求，导致“周末酒店”在国庆假日高峰段无法正常售卖这些酒店的产品，预计直接损失近百万。 10月1日，携程通过官方微博发声明称，此前一直与“周末酒店”沟通良好，合作顺畅。酒店预售是平台、渠道与商家合作，以优势的价格吸引消费者，消化淡季库存的一种常用营销手段。事实上，在节假日来临前，酒店一般也会大量下架携程平台的预售库存。对目前与“周末酒店”造成的一些误解，公司已经做出了积极的沟通、解释。 携程称，公司支持酒店行业公平竞争，“反对二选一”。 但对此回应，周末酒店似乎有反对意见，10月2日，再度发布声明，称对携程声明不认同。直言今年3月以来，合作酒店已多次迫于携程压力下架在“周末酒店”上的合作产品，今年4月中就已向携程方面就封…