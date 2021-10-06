新的洛杉矶车展调查发现人们对电动汽车、体验和购买意向方面很有兴趣

洛杉矶2021年10月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的汽车和生活方式现场活动洛杉矶车展®（LA Auto Show®）进行的一项新调查证实，电动汽车（EV）革命对许多洛杉矶人来说是热门话题。绝大多数洛杉矶车展参与者都盼望在今年11月备受期待的活动中了解电动汽车。

洛杉矶车展最近对来自世界各地的新车购买者和爱好者进行了一项调查，该调查提供了对美国顶级新汽车和电动汽车市场（根据JD Power 2021）的洞察；调查的主要结果包括：

78%以上的人表示，在过去12-15个月中，他们对电动汽车的兴趣显著增加。

市场上有71%的人计划在未来12-24个月内购买或租赁一辆新车。

41%的人期待在今年11月的洛杉矶车展上看到最新的电动汽车制造商和车型。

35%的人迫不及待地想亲身体验、试乘和试驾电动汽车。

洛杉矶车展的所有者兼首席执行官Lisa Kaz表示：“洛杉矶车展始终与购车者的购买之旅保持同步。没有比我们更好的平台可以让公众在有趣的环境中探索和了解车辆并货比三家了。我们知道电气化是未来的发展方向，我们最新调查的结果证实，洛杉矶人渴望了解电动汽车以及它们可以如何提升生活方式。”

在停办两年后，洛杉矶车展将于11月19日至28日在洛杉矶会展中心向公众开放。在今年的洛杉矶车展上，电动汽车爱好者可以在由Electrify America呈现的4.5万平方英尺测试跑道上观看和试乘最新的电动汽车，并了解来自顶级品牌的最新电动汽车车型。洛杉矶车展新推出的标志性奖项ZEVAS 将表彰可供购买或预订的最新电动汽车。

除了全电动汽车外，洛杉矶车展还将在100万平方英尺的场地上提供新晋和传统汽车制造商最新的天然气和混合动力车型。参与者可以期待在无压力的环境中进行便捷的一站式购物，同时可在洛杉矶车展的室内和室外空间体验乐趣和娱乐。越来越多的全球和北美首秀汽车已被确认亮相今年的AutoMobility LA®——洛杉矶车展的媒体采访日。

洛杉矶车展的门票目前正在销售中，可通过laautoshow.com/tickets在线购买，或使用信用卡在现场售票亭购买。

洛杉矶车展将完全遵照洛杉矶县公共卫生部要求的所有安全规程进行。有关最新信息和指南，请访问www.LAAutoShow.com。

关于2021年6月的调查/研究

洛杉矶车展对超过5万名洛杉矶车展参会者进行了在线调查（通过电子邮件发送），其中包括多种选择、评级和开放式问题。

关于洛杉矶车展

洛杉矶车展（LA Auto Show®）创办于1907年，是每年当季最先亮相的大型北美车展，被广泛认为是全球最具影响力的车展之一。如展会名称所示，洛杉矶车展的举办地在美国加州洛杉矶，它展示了洛杉矶人对汽车的极大热情，并为已成为加州标志性特色的行业技术和创新提供了一个全球平台。车展将在感恩节期间举行并持续整整10天，对于许多希望在假期间拿出一天外出游玩的行业影响者、汽车爱好者和家庭来说都是一个必须光顾的目的地。洛杉矶车展每年举办一届，在洛杉矶会展中心举行，为当地经济贡献数千万美元，刺激当地就业市场，是洛杉矶会展中心的头号创收活动。2021年媒体和行业日“AutoMobility LA”将于11月17日至18日举行，期间将有一系列突破性的行业公告和信息披露。车展将于11月19-28日向公众开放。洛杉矶车展（LA Auto Show）由ANSA Productions公司拥有和运营，并得到了大洛杉矶新汽车经销商协会（Greater LA New Car Dealer Association）的支持。要接收关于车展的最新新闻和信息，请在Twitter、Facebook或Instagram上关注洛杉矶车展（LA Auto Show），并在http://www.laautoshow.com/网站上注册，以获取提示信息。

关于THE ZEVAS

THE ZEVAS 是洛杉矶车展（LA Auto Show）的官方电动汽车奖项，这是美国面向新的零排放汽车（ZEV）的杰出展示。 该奖项计划于2021年推出，旨在表彰各种类别中可供购买或预订的ZEV。获得THE ZEVAS奖项的汽车将在洛杉矶会议中心举行的2021年AutoMobility LA（洛杉矶车展媒体和行业日）上宣布。有关THE ZEVAS的更多信息，请访问https://www.laautoshow.com/thezevas。

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相关链接 :

洛杉矶对电动汽车和现场活动的兴趣日益增长 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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