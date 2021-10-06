FEPO 旨在刺激沙巴和砂拉越棕榈油市场的增长

马来西亚吉隆坡2021年10月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 马来西亚衍生产品交易所（又称大马衍生产品交易所）推出东马原棕榈油期货合约，满足东马来西亚沙巴和砂拉越棕榈油市场参与者对于价格透明度和另类风险管理工具持续增长的需求。

FEPO于2021年10月4日（周一）由马来西亚种植及原产业部部长拿督祖莱达、沙巴州首席部长拿督斯里哈芝芝诺和砂拉越州首席部长拿督巴丁宜阿邦佐哈里通过线上仪式推出，并且于即日起正式上市，供市场参与者交易。

大马衍生产品交易所主席兼大马交易所首席执行官拿督莫哈末欧麦尔表示：「由于沙巴和砂拉越占马来西亚原棕榈油产量的近一半，我们确定有必要提供一种对冲机制，以满足东马来西亚棕榈油生市场参与者的需求。在沙巴和砂拉越，即民都鲁、拿笃和山打根，经批准的港口油罐装置将优化实物交割的物流成本，使东马来西亚的上下游市场参与者受益。」

2020年，该交易所在马来西亚半岛的港口油罐装置通过其原棕榈油期货（FCPO）实物交割交付了670125吨原棕榈油，为大量企业创造了经济价值。同样，参与 FEPO 的新港口油罐装置预计将为东马来西亚的棕榈油相关企业带来更多就业机会和更高经济价值。

FEPO 合约预计将吸引国际投资者，特别是中国大连商品交易所精炼棕榈油期货市场的交易者，同时在两家交易所进行交易。

大马衍生产品交易所首席执行官何福元评论表示：「由于马来西亚半岛和东马来西亚原棕榈油之间存在价格差异，我们的 FEPO 合约提供了与现有交易活跃的 FCPO 宝贵的套利机会。此外，FEPO 合约的交易时间与大连商品交易所上午9点的棕榈油期货交易时间一致，将吸引大宗商品柜台，包括月桂油交易员和在两个市场之间寻找套利机会的套利者。」

新 FEPO 合约的推出将加强大马衍生产品交易所的棕榈系列产品，进一步巩固马来西亚作为全球棕榈油价格发现中心的地位。马来西亚衍生品交易所始终致力于与主要市场利益相关者合作，为其全球所有客户创造更有活力、更具吸引力的市场。

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马来西亚衍生产品交易所推出东马原棕榈油期货合约 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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