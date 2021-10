TPG同意对Nintex进行多数投资

Thoma Bravo计划在公司进行新的股权投资,并保持重要的少数股东权益。TPG和Thoma Bravo将共同努力,加速公司数字流程自动化的成功。

华盛顿贝尔维尤2021年10月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球流程管理和自动化的标杆Nintex今天宣布达成最终协议,将公司的大部分股权出售给全球另类资产公司TPG的私募股权平台TPG Capital。TPG在其平台上投资于领先的软件公司,包括C3 AI、Planview、ThycoticCentrify、WellSky和Zscaler。Nintex目前的多数投资者、领先的软件投资公司Thoma Bravo,计划在公司进行新的股权投资,并保持重要的少数股东权益。 此项交易须遵守惯例成交条件,预计将于2021年底完成。

Nintex是一家强大的、不断发展的企业,在数字过程自动化行业提供最强大、最易于使用的完整平台。该公司通过智能表格、高级工作流程、数字文件生成、电子签名和机器人流程自动化(RPA),将其流程解决方案功能从数字表格和工作流扩展到下一代云平台。Nintex还通过其面向直观捕获、映射、记录和支持各种组织工作流程的协作解决方案Nintex Promapp®提供业界最强大的流程管理解决方案。

TPG Capital联合执行合伙人Nehal Raj表示:“在当今的环境中,数字流程自动化和管理对于任何公司打造有效和高效工作的能力都至关重要。 企业自动化是我们软件团队的核心投资主题,我们相信,Nintex处于实现这一转型的最前沿。虽然该公司目前为成千上万的组织提供服务,但我们相信在部门和行业流程解决方案所需的广度方面它们只是开了个头。我们期待与Nintex和Thoma Bravo的团队合作,加速公司的增长。”

Nintex首席执行官Eric Johnson表示:“对于Nintex全球社区的每一位成员来说,这是一个令人兴奋的日子。我们的使命仍然是通过流程管理和自动化来改善人们的工作方式,在TPG Capital和Thoma Bravo等领先软件投资者的支持下,Nintex的未来非常光明。这是加入全球自动化运动中的一个至关重要的时刻,我们热切期待着通过持续的产品创新和可推动客户持续成功的宝贵计划,进一步满足我们客户和合作伙伴的需求。”

对客户成功的坚定承诺

如今,来自各州、地方和联邦政府以及医疗保健、金融服务、技术和制造等主要行业的数百家合作伙伴和超过1万家组织转向Nintex工艺平台,以加速数字化转型和业务成果。该平台的完整流程映射和自动化功能可帮助数千个IT团队、运营专业人员、业务分析师和应用程序开发人员以更快、更流畅的方式管理、自动化和优化各部门和行业的业务流程。

在Thoma Bravo提供近四年的多数赞助期间,Nintex实现了强大的有机创新,并完成了四项战略收购,显著扩展了其数字工艺解决方案的广度和深度。 它收购了以云为基础的视觉流程映射和管理解决方案,成为如今的Nintex Promapp®,其中包括通过Nintex Workflow Cloud简单单击生成工作流;收购了机器人流程自动化 (RPA) 工具,如今称为Nintex RPA,包含在RPA的2021 Gartner® Magic Quadrant 中;收购了互补工作流程和流程自动化技术,包括复杂的应用开发工具,如今称为Nintex K2 Five和Nintex K2 Cloud;最近收购了安全电子签名解决方案,成为如今的Nintex AssureSign。

“我们对Nintex在过去几年中所提供的创新速度、运营的严谨和财务的业绩感到非常高兴。” Thoma Bravo合伙人Hudson Smith表示。 “从产品工程到营销、销售和客户成功,Nintex一直专注于最重要的事项——确保每个人利用Nintex软件来改善企业并实现自动化。我们对Nintex的未来非常乐观,并期待着与公司继续合作。”

Nintex工艺平台已获得包括Forrester Research1、Aragon Research2、451 Research3和IDC,4等多家独立研究公司的认可,可作为以下类别的领导者:数字过程自动化(DPA)、数字交易管理(DTM)、工作流程和内容自动化(WCA)、智能流程自动化(IPA)、数字商业平台(DBP)和数字自动化平台 (DAP)。Zoom Video Communications, Inc.、Coca-Cola Beverages Florida, LLC、AstraZeneca和Nationwide等公司利用Nintex的解决方案,将通常使用纸质或电子邮件进行的手动和重复工作流程转变为具有智能表格、RPA和电子签名的简化的战略的数字工作流程。

Nintex将与TPG Capital合作,为其市场领先的自动化解决方案投入更多的研发资源,扩展其上市计划,并继续增加补充流程技术,以支持对其软件平台的需求。Nintex正在招聘工程、产品管理、营销、销售和客户成功方面的更多人才。如今,该公司在全球拥有850多名团队成员,他们支持远程和混合工作模式,致力于确保Nintex继续成为一个理想的工作场所。

Morgan Stanley & Co. LLC担任TPG Capital的财务顾问。BofA Securities担任Nintex的首席财务顾问,Macquarie Capital担任其联合财务顾问。此项交易的债务融资由Blackstone和Thoma Bravo Credit提供。Ropes和Gray担任TPG Capital的法律顾问,Kirkland & Ellis担任Thoma Bravo的法律顾问,Wilson Sonsini担任Nintex的法律顾问。

关于Nintex

Nintex是流程管理和自动化领域的全球标杆。如今,来自90多个国家/地区的1万多家公共和私营部门组织使用Nintex平台来加速其数字化转型旅程的进展,快速、轻松地管理、自动化和优化其业务流程。访问www.nintex.com了解更多信息,体验Nintex及其全球合作伙伴网络如何塑造智能流程自动化(IPA)的未来。

关于TPG

TPG是一家全球领先的另类资产公司,1992年成立于旧金山,其全球12个办事处的管理、投资及运营团队负责的资产达1080亿美元。TPG在五个多产品平台进行投资:Capital、Growth、Impact、Real Estate和Market Solutions。TPG旨在为客户构建动态产品和选项,同时在整个投资战略和投资组合绩效方面建立规范和卓越运营。有关更多信息,请访问www.tpg.com或在Twitter上关注@TPG。

关于Thoma Bravo

Thoma Bravo是全球最大的私募股权公司之一,截至2021年6月30日管理着超过830亿美元的资产。该公司投资于从事软件和技术领域业务的以增长为导向的创新型公司。凭借公司深厚的行业专业知识以及经过验证的战略和运营能力,Thoma Bravo与其投资组合公司合作,实施运营最佳实践、推动增长计划并进行令人兴奋的收购,以加速收入和收益。在过去20年中,该公司收购了超过325家公司,企业价值超过1000亿美元。了解更多信息,请访问thomabravo.com。

本文所提及的产品或服务名称可能是其各自所有者的商标。

