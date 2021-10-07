体育+旅游 消费活力足 -新华网海南频道

原题：海南体育旅游活动精彩纷呈，丰富游客度假选择 体育+旅游 消费活力足 在大自然中享受活力与健康成为人们假期生活的一大追求。“十一”国庆黄金周期间，作为人气旅游目的地，海南凭借着优良的自然条件推出体验性和互动性更强的体育旅游产品，冲浪、帆船、沙滩运动等体育旅游活动精彩纷呈，极大丰富游客的度假选择，成为我省旅游消费一大亮点。 国庆假期前，国家体育总局、文化和旅游部联合发布2021年国庆假期体育旅游精品线路，“海南三亚西部天涯滨海运动休闲线路”榜上有名。这个黄金周，以滨海为特色的体育旅游产品不断“上新”，促进海南体育产业与旅游产业融合发展，满足常态化疫情防控形势下人民群众不断增长的户外运动需求。 黄金周前半段，天气晴好，海口西海岸轮番上演的沙滩运动和水上运动引得加油声、喝彩声此起彼伏。在此举办的“2021海口欢乐海岸沙滩活动”中，“一球定乾坤”“力争上游”“鲤鱼跃龙门”等七大类群众喜闻乐见、参与度高的沙滩体育运动项目，吸引了来自全国各地的亲水运动爱好者在沙滩上你追我赶，享受热带滨海城市的魅力。 同期举行的“2021海口亲水运动季系列活动”，也在海口市假日海滩与帆船帆板训练基地举行，吸引大…