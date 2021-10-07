酒店“坐地起价”？酒店回应：系市场溢价_新闻频道_央视网(cctv.com)

来源： 北京青年报 | 2021年10月07日 06:56:49 北京青年报 | 2021年10月07日 06:56:49 原标题：内蒙古一酒店被指“坐地起价”？酒店回应：系市场溢价 市场监管部门已介入调查 正在加载 10月3日，网友宋先生在短视频平台发布视频称，他在内蒙古阿拉善旅游时入住一家酒店，退房时遭遇店家“坐地起价”，每晚300元的房费上涨到400元。该网友称，涉事酒店打扫房间还需要收取服务费用，他拍摄视频留作证据时，被酒店方面要求删除视频，否则酒店将不退还100元住店押金。 视频发布后，引发了网友热议。 10月6日，涉事酒店的经理向北京青年报记者表示，10月2日凌晨3时许，宋先生的朋友以每间每晚300元的价格先办理了入住，并于当日晚8时左右退房，在退房时，其表示要为宋先生等人预订三间房间，留下100元作为房间的押金。“当时宋先生的朋友并未和我们约定价格，也没有支付预订的酒店费用。” 酒店经理称，10月2日晚12时左右，宋先生一行中的王先生和张先生先到酒店办理入住，因为市场溢价，此时的酒店房间价格为每间每晚400元，王先生在确认单上签字，并由张先生刷卡支付1200元的房间费用后…