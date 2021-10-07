葛牌古镇：明清老街的老房子大多拆了重盖，周边农家乐很气派_腾讯新闻

国庆假期，自驾去陕西蓝田县葛牌古镇，从西安绕城高速曲江口上高速，一路高速，80来公里路，1小时10分就到秦岭深山的葛牌古镇。葛牌古镇有条明清老街，老街很窄，街两边是民居，这些民居大多是后来翻建的，一层开店，二三层居住。 老街上的老房子已经很少，留着的也是破败不堪。这样的百年老房因年久失修，早已不适合居住。经济条件好转后，老街上的许多老住户已将旧房拆除，重盖新楼。新楼一般都盖二层或三层，这样居住面积比原来大了许多，居住条件也大大改善。 居住在老街上的老住户，利用自家房子开商店、餐馆、旅馆。这几年到秦岭古镇旅游的人很多，老街上的生意也越来越好。 老街上有一家卖竹编的店，这样的小竹篮子看着很精致，游客们都很喜欢。店主说：“这些竹篮子是住在大山里的一名老篾匠编的，老篾匠家到镇上有六七十里路，老人年纪大了，年轻人没有人学，这门手艺总有一天会失传。” 当地老乡将他们从秦岭深山采来的野生猕猴桃、板栗、松子等山货拿到镇上销售。这儿的野生山货不贵，猕猴桃、板栗1斤卖3元。 最近雨多，河水变黄了。雨少的时候，从山间缓流而下的河水清澈柔和。 古镇周边的几条山沟里，不少农户开农家乐。农家房子都很气派，环境也…