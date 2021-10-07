携程：2021国庆高星酒店均价945元 环比节前一周提升超80%_TechWeb

【TechWeb】10月7日消息，携程发布了《2021年国庆假期出游总结报告》，在经历了暑期旅游高开低走后，国庆期间各地迎来了补偿式出游热潮，全国多地知名景区连续多日入园量达到峰值。 携程数据显示：省内游和跨省游出行占比各半，一地深度探索更受欢迎。由于部分地区出行限制，短途周边和省内长线游热度提升最快，红色旅游、乡村游、亲子休闲、赏秋风光游等主题最受欢迎。携程门票、租车、主题游较2019年同期增长分别为19%、43%、47%，个性化、自由出行更受欢迎。 区域旅游爆火 IP类城市旅游吸引力最高 今年国庆，受周边游热度进一步提升、城市IP持续深化的影响，区域旅游比以往更为火热。以京津冀、长三角、大湾区、成渝为代表的都市经济圈旅游出行繁荣，选择城市休闲、宅度假和周边深度游的游客增多。 携程平台数据显示：国庆TOP 10目的地为：北京、上海、成都、广州、重庆、杭州、深圳、西安、武汉、南京。受北京环球影城IP带动的关注度提升，北京超越上海、拔得今年国庆目的地头筹；成都再次回升至国庆目的地前三、重庆近年首次进入国庆TOP 5城市行列。 值得一提的是，拥有知名IP的目的地在携程平台热度提升最快，如在…