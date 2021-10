三言财经 10月7日消息,据同程 旅行 数据显示,受局部疫情影响,本地游、短途游为今年 国庆假期 主要出游方式,数据显示,今年国庆假期期间 周边游 订单同比2020年增长56%。因此,消费能力和 旅游 资源都有一定优势的省区市,旅游市场更为活跃。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 Notice: The content above (including the pictures and videos