携程:发布2021年国庆报告,各地迎来补偿式出游

【品橙旅游】10月7日，携程发布了《2021年国庆假期出游总结报告》，在经历了暑期旅游高开低走后，国庆期间各地迎来了补偿式出游热潮，全国多地知名景区连续多日入园量达到峰值。局部地区降温、多变的气候并未影响人们整体的出游热情，南方部分省市地区历史高温在秋季再次催热避暑类游玩项目，旅游人群的年轻化趋势也带动了玩法的多元创新。 携程研究院高级研究员谢晓青表示，今年国庆出游总体呈现周边、长线两开花的局面，城市微度假、周边深度游、省内长线游、跨省长线游等玩法多样。携程数据显示：省内游和跨省游出行占比各半，一地深度探索更受欢迎。由于部分地区出行限制，短途周边和省内长线游热度提升最快，红色旅游、乡村游、亲子休闲、赏秋风光游等主题最受欢迎。携程门票、租车、主题游较2019年同期增长分别为19%、43%、47%，个性化、自由出行更受欢迎。 区域旅游爆火 IP类城市旅游吸引力最高 今年国庆，受周边游热度进一步提升、城市IP持续深化的影响，区域旅游比以往更为火热。以京津冀、长三角、大湾区、成渝为代表的都市经济圈旅游出行繁荣，选择城市休闲、宅度假和周边深度游的游客增多。 携程平台数据显示：国庆TOP 10目的…