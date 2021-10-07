硝烟正起！旅游“鏖战”在传统之外_腾讯新闻

今年国庆，“补偿式”旅游需求旺盛，新的旅游趋势正在加速形成。 10月6日，美团、飞猪、支付宝等平台公布假期消费趋势报告。相关数据显示，传统旅游消费持续升温，新兴游玩方式成为新热点。特别是主题乐园正在快速崛起，热度已逐步超过传统景区。 北京环球影城再次迎来“狂欢”。在携程上，环球影城连日来都位列华北地区乐园景点的TOP1；在飞猪上，门票预订界面为环球影城设置专门入口并置顶。与此同时，从各类渠道不断涌入环球影城的客流，也助推北京人气的提升。 主题乐园有多火爆？在支付宝发布的国庆消费热门景区榜中，主题乐园占据前五，依次为华强方特、上海迪士尼、北京环球影城、欢乐谷和长隆度假区。 面对日益高涨的需求，主题乐园正在加速入局。近日，乐高乐园宣布相关建造计划，目前，国内已经集齐了迪士尼、环球影城、乐高乐园这三大头部海外主题乐园公司。除此之外，派拉蒙、梦工厂、六旗等国际巨头也对中国主题乐园市场谋划已久。 当然，国内的主题乐园阵营也不乏佼佼者，包括万达主题乐园、长隆度假区、华强方特、宋城在内，很多本土化主题乐园亦是不少游客的心头好。 硝烟正起，在主题乐园的推动下，国内旅游驱动要素开始发生深刻变革，由自然资…