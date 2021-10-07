探访近代上海四大百货公司_湃客_澎湃新闻-The Paper

上海作为中国的对外贸易中心，在1930年代外国对华进出口贸易和商业总额中便已占80%以上，直接对外贸易总值占全国一半以上；作为全国的金融中心，1930年代的上海几乎设有中国所有主要银行的总部；作为中国的工业中心，这里是民族资本最为集中的地方，1933年民族工业资本占到全国40%。 上海具有如此重要的商业地位，但其商业建筑却一直得不到系统和深入的研究，尤其是百货公司作为近代重要的建筑类型之一，是现代城市进程的重要载体，反映着中西交流的独特方式，并没有得到应有的重视和研究。 四大公司最广为人知的业务是百货业，但它事实上是集商业、住宿餐饮业、文化体育和娱乐业、金融业于一体的综合性商业建筑，有点类似现代购物中心（Shopping Mall）。 英商在上海开设的大型百货商店比民族资本百货商店要早二三十年，但其功能是相对纯粹的，以经营各类别的商品形成一个较大的零售商业空间。在先施等四家公司开业之前，上海还没有功能如此复杂的建筑综合体。先施公司沪行的开办，为功能复杂的商业综合体开了先河。 在先施公司大楼里面，主要的功能是百货商场，同时还有东亚酒楼、东亚旅馆、先施乐园等附属企业，先施化妆品发行所、先施…