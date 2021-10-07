烟台8地发布最新通告！凤凰网山东_凤凰网

10月3日，新疆伊犁州霍尔果斯市在三天1次常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者，目前已转运至霍尔果斯市定点医院进行隔离医学观察。 烟台多地发布通告！ 芝罘区 2021年10月3日，新疆伊犁州霍尔果斯市在3天1次常规核酸检测中，发现2人核酸检测结果呈阳性，经专家诊断均为新冠肺炎无症状感染者。为严格落实“外防输入、内防扩散”防控策略，降低疫情输入传播风险，芝罘区疫情防控指挥部特紧急通告如下： 一、主动报备行程 9月19日以来有新疆伊犁州旅居史，以及与已公布的确诊病例、无症状感染者活动轨迹有交集的来芝返芝人员，请第一时间主动向所在单位、社区报告，并积极配合落实核酸检测、隔离观察、健康监测等管控措施。 二、积极开展摸排 请相关单位、社区履行好疫情防控主体责任，做好9月19日以来新疆伊犁州来芝返芝人员摸排登记等工作，接到重点人员报告后立即向属地街道上报，并及时进行疫情提醒，督促重点人员配合做好管控措施。 三、做好个人防护 请广大市民充分认识当前疫情复杂形势，继续绷紧疫情防控这根弦，做好个人健康防护，科学规范佩戴口罩，保持安全社交距离，不扎堆、不聚集、勤洗…