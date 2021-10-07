都乐启动最新营销活动，在亚洲推出“零加糖”Fruit Bowls®

新加坡2021年10月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Dole Sunshine Company（都乐）食品和饮料集团推出新的 Fruit Bowls®（水果碗），这是一种方便健康的零加糖零食，同时在亚洲不同地区推出了一项新的整合营销活动。作为一种零食，Fruit Bowls 是如此接近大自然的水果，以至于大自然想要将其拿回。这项活动描绘了毫无戒心的 Fruit Bowl 食客在野生动物“入侵”时的反应 — 包括熊猫、大猩猩和熊等野生动物潜入住宅、办公室和公园，想要拿回它们的零食。

这三个由 Grey Group 构思并拍摄的镜头，幽默地诠释了天然成分对都乐的重要性。 当办公室职员躲避一只大猩猩，击退一只熊，以及一个毫无戒心的居家零食客被一只熊猫追逐时，消费者可能注意到，这些零食可能有点太接近大自然，并可能出现惊喜。

Dole Sunshine Company 全球首席营销官 Rupen Desai 表示：“作为都乐承诺为人类和地球带来繁荣的一部分，我们致力于提供尽可能接近大自然的水果，即使在包装时也是如此。在我们以不同的视角庆祝和展示产品独特性的过程中，都乐和 Grey 团队以非常有趣的方法将这些构思变为现实。”

都乐跨出这一迈向全天然成分的步伐以及对清洁标签的承诺，使都乐更接近实现到2025年产品不含加工糖的承诺。

“随着消费者寻求更健康、更营养的食物，小口品尝取代了大快朵颐，健康零食在整个亚洲地区正在兴起。接近大自然的食物和零食带来了这种饮食习惯的转变”，食品和饮料集团 Dole Sunshine Company 副总裁兼亚太地区董事总经理 Aashim Malhotra 表示。“拿起一个连野生动物都会垂涎的 Fruit Bowl 将会发出一个明确的信息：这是一种我们相信你能得到的最接近大自然的零食。”

“因为都乐团队有这样一个明确和鼓舞人心的目标，我们才能够让来自全球网络的团队想到最简单和最鼓舞人心的创意，”GREY 全球首席创意官 John Patroulis 表示。“都乐正在为世界上伟大的事业而努力，我们很高兴能成为这一使命的一部分。”

请点击此处，查看{大猩猩、熊和熊猫}的“入侵现场”，并访问 DoleSunshine.com 网站，了解有关都乐承诺的更多信息。

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https://dolesunshine.com/

如此接近大自然的水果，大自然想要将其拿回 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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