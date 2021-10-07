“十一”假期北京接待旅游总人数861.1万人次冬奥假日乡村游旅游_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）10月7日，北京市文旅局发布2021年国庆节 假日 文化和 旅游 行业七天情况。国庆假日七天按可比口径计算，全市接待旅游总人数861.1万人次，较上年同期基本持平，恢复至2019年同期的93.5%；旅游总收入108.2亿元，较上年增长15.0%，恢复至2019年同期的96.8%；人均花费1256.2元/人次，较上年增长16.6%，较2019年同期增长3.5%。 与此同时， 乡村游 累计接待游客381.4万人次，按可比口径同比增长40.8%，恢复到2019年同期的85.1%；营业收入53943.9万元，按可比口径同比增长81.3%，比2019年增长28.5%。 值得一提的是，融合" 冬奥 "、"永定河"、"西山"、"首钢工业"等元素的亲水活动乐园——北京冬奥公园10月1日开园迎客。"十一"期间，冬奥公园每日3000名预约名额全部约满。此外，全市重点监测的红色旅游景区假日期间日均入园人数在20-30万人次上下。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。